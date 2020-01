Futebol: Estádio Olímpico recebe ajustes finais para “estrear” no PR 2020

Cascavel – O Paranaense de Futebol 2020 chegará a Cascavel nesta semana com três partidas válidas pelas 2ª e 3ª rodadas. Amanhã (22) o FC Cascavel receberá o Operário às 20h, na quinta-feira (23) o Cascavel CR receberá o Paraná Clube às 19h30 e no domingo os dois times da cidade farão o dérbi local. Para isso, o Estádio Olímpico Regional Arnaldo Busato recebe os ajustes finais.

A principal praça desportiva da cidade teve o corte de grama realizado ontem e nesta terça-feira (21), às 20h, recebe o treino do time aurinegro para o jogo com o Fantasma, também num teste para a iluminação – amanhã o Cascavel CR treinará no local para a partida com o Paraná.

Para a intensa programação que receberá nos próximos dias, com treinos e partidas, o campo de jogo recebeu uma preparação especial nos últimos meses. Os cuidados estão sendo realizados desde outubro, com a eliminação de ervas daninhas e a recuperação do gramado, além dos testes na iluminação.

De amanhã até o fim da primeira fase do Estadual, o Estádio Olímpico receberá 10 jogos em 47 dias, além de cerca de 20 sessões de treinos. O estádio cascavelense também receberá jogos na 5ª rodada (dia 2/2), na 6ª (9/2), na 7ª (16/2), na 8ª (20/2), na 9ª (1º/3) e na 10ª rodada (7/3 e 8/3). Ou seja, será praticamente um jogo a cada cinco dias, com “folga” apenas durante o Carnaval e na última rodada (11ª).