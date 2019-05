Futebol de base

A temporada 2019 do futebol profissional em Cascavel foi encerrada no dia 31 de março, quando ao Futebol Clube Cascavel conseguiu empatar por 1 a 1 com o Cascavel Clube Recreativo aos 48min do segundo tempo, no dérbi local da última rodada da Taça Dirceu Krüger. Jogos como esse, o torcedor terá de esperar até o próximo ano para ver. Entretanto, o calendário da Federação Paranaense segue movimentado. A Segunda Divisão está na segunda fase e os campeonatos de base recém começaram. O FCC tem representantes nas categorias sub-17 e sub-19, enquanto o CCR apenas na sub-17.

Nas disputas com cascavelenses participantes, já houve quatro rodadas. Na sub-17, o time aurinegro acumula duas vitórias e duas derrotas, na 11ª posição dentre os 20 participantes. Já a equipe tricolor tem três derrotas e um empate na competição. A estreia de ambos, aliás, foi no dérbi local, com vitória do FC por 3 a 0. Neste fim de semana, as equipes voltam a se encontrar, pelo início do returno. O mando de campo é do CR, às 10h de sábado, no Estádio Olímpico.

Sub-19

Pelo Paranaense Sub-19, o FC Cascavel terá um duelo direto com o Toledo nesta sexta-feira, às 16h, no Estádio 14 de Dezembro, pela 5ª rodada. Ambas as equipes realizaram três jogos apenas, e têm campanhas semelhantes, com duas vitórias e um empate, mas com os cascavelenses em vantagem nos critérios de desempate, na quarta colocação, enquanto os toledanos estão em quinto, dentre os 26 participantes.