Futebol Clube Cascavel contrata atacante nigeriano Ebere

Na semana que antecipa a estreia do Futebol Clube Cascavel no Campeonato Paranaense, um novo rosto foi visto pelo Centro de Treinamentos da Serpente Aurinegra. Trata-se do recém-contratado nigeriano Christian Ebere Osinachi, mais conhecido como Ebere.

O atacante de origem africana de 21 anos tem no currículo o título da Copa do Mundo FIFA Sub-17, competição que conquistou no ano de 2015. No Brasil, Ebere teve passagens pelo Esporte Clube Juventude e Clube Esportivo Lajeadense, ambos do Rio Grande do Sul, antes de chegar ao FC Cascavel.

Ele destaca quais as suas principais características dentro de campo e quais as primeiras impressões que teve do Futebol Clube Cascavel. “Velocidade e força são as minhas principais armas dentro do campo. São características dos atacantes nigerianos. Sobre minha nova casa, quando fiquei sabendo da possibilidade de jogar aqui, busquei informações, e gostei do que pude ver. Clube com objetivos claros e com estrutura para alcançar o que deseja”.

Para o técnico do FC Cascavel, Marcelo Caranhato, a contratação do jogador tem como objetivo qualificar o elenco. “Um jogador que tem características mais de lado de campo, muito forte fisicamente e veloz. Já está participando dos treinos e foi bem acolhido por todos do clube. É mais uma opção para o ataque do Futebol Clube Cascavel, que continua antenado nas possibilidades de mercado, em busca de sempre qualificar ainda mais o time”.