O Cascavel CR também já definiu seu uniforme para a temporada 2020. A camisa será predominantemente na cor azul, com detalhes em vermelho. Já o calção será branco, fechando as três cores da Serpente Tricolor, que estreará no Paranaense 2020 no dia 19 de janeiro em Ponta Grossa, contra o Operário. Já o primeiro jogo em casa será na quinta-feira seguinte, dia 23, contra o Paraná Clube, no Estádio Olímpico.