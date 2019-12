FPrA divulga campeões do Paranaense de Velocidade

Sem surpresas, o Campeonato Paranaense de Velocidade no Asfalto chegou ao fim domingo, com a realização da sexta e última etapa no Autódromo Internacional de Curitiba. A Federação Paranaense de Automobilismo (FPrA) divulgou ontem a classificação final do campeonato, confirmando Guilherme Ragnini como campeão da categoria Turismo A; Henrique Schmitz Basso, da Turismo B; Roberto Bonato/Evandro Maldonado, da Turismo C; Gustavo Magnabosco, da Marcas A; e Sextilio Hans Júnior da categoria Marcas B.

Classificação final do Paranaense/10 primeiros

Categoria Turismo A

Pos. Pilotos Pontos

1º) Guilherme Ragnini1 179

2º) Leonardo Kovalski 175

3º) Peterson Calixto/Carlos Vaz 80

4º) Afonso Bastos/Alexandre Bastos 76

5º) José Carlos Pederneiras 66

6º) Amauri Lisboa Júnior 59

7º) Jorge Augusto Silva 52

8º) Marcelo Cordeiro 44

9º) Karl Rauscher 43

10º) Luiz Fernando Tatsch 38

Categoria Turismo B

1º) Henrique Schmitz Basso 181

2º) Carlos Eduardo Schilipack 159

3º) Rafael Balestrin 107

4º) Marcelo Cancelli/Ezequiel Dall Asta Vieira 93

5º) Naor V. Costanaro Petry 70

6º) Mário Diego Broering 69

7º) Sérgio Francisco Bucco Júnior 66

8º) Emerson Szwed 56

9º) Marcelo Kroth da Silva 52

10º) Brendon Julian Zonta Gabardo 47

Categoria Turismo C

1º) Roberto Bonato/Evandro Maldonado 132

2º) José Carlos R. Seabra Santos 124

3º) César Ribas de Lima 107

4º) Rafael Hilgemberg 70

5º) Luiz Otavio Brambila Rodrigues 60

6º) Marcelo João de Oliveira Filho 53

7º) James Schwerdtner 46

8º) Helinson Pampuch/Christian Robert Pampuch 46

9º) Arlei Tucholski/Cláudio Tucholski 44

10º) Rafael Lupatini/Brendon Julian Zonta Gabardo 43

Categoria Marcas A

1º) Gustavo Magnabosco 152

2º) Rafael Barranco 137

3º) Paulo Bento 85

4º) Romulo Molinari/Alexandre Frankemberger 85

5º) Ruslan Carta Filho 84

6º) Stive Augusto Tokarski 80

7º) Andrei Carta 80

8º) Wanderlei Berlanda Júnior 43

9º) Thiago Klein 40

10º) Edson Henrique Bueno/Marcel Sedano 28

Categoria Marcas B

1º) Sextilio Hans Júnior 124

2º) Antonio J. Amorim Carvalho 103

3º) Emerson Luiz Grochoski 79

4º) Gefferson Luís de Lima 54

5º) Rodrigo Kostin 38

6º) Gustavo Camilo dos Santos 33

7º) Marco Cortina/Marcelo Raul Marcellos 27

8º) Geison Eduardo Tureck 25

9º) Ernani Rezende Kuhn 23

10º) Wenes Oliveira de Carvalho 23