Foz Futebol consulta FPF sobre como se mudar para Medianeira

Matheus Guerreiro comemora gol da vitória do Foz sobre Maringá; Azulão pode estar de despedida do Estádio ABC/ Foto: Abel da Banca

Foz do Iguaçu – Promessa feita há algum tempo pelas redes sociais, a mudança de sede do Foz do Iguaçu Futebol Clube para Medianeira está em vias de ser concretizada.

Pelo menos é isso o que espera o time iguaçuense, que encaminhou pedido à FPF (Federação Paranaense de Futebol) oficializando a solicitação de informação sobre como proceder quanto à mudança.

“Tal pedido se justifica pelo fato de que nesses quase 15 anos em que estamos em Foz,…, não conseguimos o apoio financeiro necessário para a manutenção de nosso projeto. (…) A escolha de Medianeira,…, com forte potencial nos setores comercial, agrícola e agropecuário, está motivada por interesse também já demonstrado pela comunidade a nos receber”, disse o presidente do Foz, Arif Osman, em documentado datado de quarta-feira (13) e que circula na internet.

Ontem, entretanto, ciente do vazamento do ofício, o Foz do Iguaçu FC disse que “não se manifestará sobre o assunto”. Já a Federação Paranaense de Futebol, por meio de sua assessoria de imprensa, confirmou que “o documento está em análise no nosso departamento jurídico”.