Foz Futebol apresenta reforço para Taça FPF

Foz do Iguaçu – Um dia depois de anunciar o técnico Reginaldo Vital, o Foz do Iguaçu FC confirmou, ontem (29), mais um reforço para a sequência da Taça FPF. Desta vez, para o campo de jogo.

Trata-se do lateral-direito Manoel, de 23 anos e que estava no Itararé (SP), além de ter passagens por São Bernardo (SP) e Cruzeiro (MG). Ele já esteve em campo no treino de ontem, o segundo comandado por Vital.

O treinador, que chegou esta semana para o lugar de Rodrigo Cascca, que pediu para se desligar da equipe, comanda nesta sexta-feira (30) o último treino em Foz do Iguaçu antes da viagem para Guarapuava, onde enfrentará o Batel no domingo (1º), pela abertura do segundo turno da Taça FPF.

A atividade de hoje está marcada para as 16h, no Estádio ABC, onde o time iguaçuense atuará somente no dia 14 (sábado), contra o Independente São-Joseense, pela 3ª rodada. É que o Azulão folgará na 2ª rodada, marcada para o dia 8.