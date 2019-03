Foz e Toledo medem forças na fronteira

Depois de ter conquistado sua primeira vitória no campeonato em sua última partida em casa, há 20 dias, o Foz do Iguaçu volta ao Estádio do ABC em busca de novamente fazer valer o fator casa no local. Nesta noite, às 20h, o Azulão da Fronteira recebe o campeão da 1ª Taça, o Toledo, para um clássico regional pela 3ª rodada da Taça Dirceu Krüger, a segunda do Paranaense de Futebol 2019. O Foz busca pontos para tentar chegar à zona de classificação para a semifinal e também para escapar do rebaixamento.