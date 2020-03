Foz do Iguaçu registra terceira morte por dengue e tem 4.334 casos confirmados

O último boletim da dengue, divulgado hoje (31) pelo setor de Vigilância Epidemiológica, registra o terceiro óbito causado pela dengue na cidade.

Assim como nos dois primeiros, a vítima é idosa, uma paciente de 88 anos que tinha hipertensão e diabetes. A paciente deu entrada no dia 12/02 em um hospital privado, com sintomas de dengue grave, e encaminhada para a Unidade de Terapia Intensiva. Com o agravamento do quadro clínico, ela faleceu no dia 28/02.

A primeira morte pela dengue aconteceu no dia 08/02 e a vítima era um idoso de 76 anos, com doenças pré-existentes, como hipertensão.

O segundo óbito, registrado no dia 17/03, também foi de um idoso, de 72 anos, que tinha diabetes e hipertensão.

De acordo com o boletim, foram notificados, desde agosto do ano passado, 19.287 casos da doença e 4.334 foram confirmados. Destes, 117 com sinais de alarme e 19 com dengue grave.

A maioria dos infectados é do gênero feminino, com 55% dos registros, e a faixa etária mais afetada está entre 15 e 44 anos, que somam 54% dos casos. As regiões mais afetadas são os distritos sanitários Norte, Leste e Oeste.