Foz do Iguaçu recebe a final do Estadual de Vôlei de Praia

Superpraia reunirá as dez melhores duplas do Circuito Paranaense Crédito: FPV

Foz do Iguaçu – A cidade de Foz do Iguaçu recebe neste final de semana a grande final do Circuito Paranaense de Vôlei de Praia, o “Superpraia” com as dez melhores duplas da competição. A competição será no Complexo Esportivo Costa Cavalcanti, com entrada gratuita ao público.

Os jogos terão início às 11h desta sexta-feira (6), quando serão definidos os campeões do torneio na categoria Sub-17. No sábado (7), a partir das 8h, será a vez das duplas Sub-19 se enfrentarem. No domingo (8), as disputas serão encerradas com os jogos pela categoria Adulto e transmitidos ao vivo pela FPVTV, também a partir das 8h.

Juntamente ao evento, a Federação Paranaense de Vôlei realizará pela segunda vez a festa de premiação aos melhores da temporada, no sábado, no Hotel Bella Itália. E com iguaçuenses na festa. Este ano, pela primeira vez na história, Foz do Iguaçu tem uma dupla campeã na modalidade. Ricardo e André foram os destaques na temporada e garantiram o título do circuito 2019 após as seis etapas.