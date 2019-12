Foz do Iguaçu integra a rede de Mercocidades

Foz do Iguaçu marcou presença da XXIV Cúpula da Mercocidades, em Assunção, no Paraguai. O diretor de Assuntos Internacionais, Jihad Abu Ali representou a cidade, que assumiu um assento no Conselho da Mercocidades, ao lado de Porto Alegre (RS), Santana de Parnaíba (SP), São Leopoldo (RS) e São Paulo (SP). Todas representando o país.

O encontro, com o tema principal Água e Cidades Sustentáveis, reuniu prefeitos, autoridades municipais e institucionais, acadêmicos, técnicos e membros da sociedade civil de diversas cidades da América do Sul.

Durante a cúpula ainda foram abordados assuntos relacionados ao Acordo de Paris sobre Mudança Climáticas e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 2030.

Além dessas temáticas, também foram debatidas pautas entre autoridades municipais sobre a organização de ações das cidades da região fronteiriça, visando melhorias na vida dos cidadãos.

” São esperados ótimos resultados decorrentes da participação de Foz do Iguaçu na XXIV Cúpula das Mercocidades, trazendo protagonismo ao município com a participação em diversos espaços de relevância e dentro de uma agenda de cooperação entre os municipios da região de fronteira”, avaliou o diretor de Assuntos Internacionais, Jihad Abu Ali.

Rede Mercocidades

É a organização que trata da cooperação horizontal entre cidades dos países do Mercosul (da América do Sul). Atualmente conta com 349 cidades de dez países do continente, onde habitam mais de 12 milhões de pessoas.

A rede tem por objetivo melhorar a qualidade de vida nas cidades, criar políticas conjuntas com a visão de cidades integradas, inclusivas e participativas.