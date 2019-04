Foz do Iguaçu FC: Às vésperas da estreia, Azulão anuncia reforços para a Série D

Foz do Iguaçu – Rebaixado no Paranaense, mas com foco total em subir de divisão no Campeonato Brasileiro, o Foz do Iguaçu Futebol Clube segue em preparação intensa para a Série D, que terá início na próxima semana. Ontem, o Azulão anunciou os primeiros reforços no grupo de jogadores para disputar a competição.

As novidades são o goleiro Arthur Henrique, o zagueiro Willian Correia e o atacante Devid, que já estão treinando com os demais atletas comandados pelo técnico Marcão, anunciado logo após o término do Estadual.

As três novidades chegaram não de muito longe. Devid e Willian foram emprestados junto ao Londrina. O atacante atuou três vezes com a camisa alviceleste no Paranaense e marcou um gol, na derrota (2 a 1) para o Coritiba. Também foi titular nas vitórias sobre Athletico (4 a 1) e Maringá (2 a 1). Já o zagueiro defendeu o Tubarão este ano apenas na Copa do Brasil. Entrou durante o jogo no empate por 3 a 3 com o Botafogo-PB, na 3ª fase. Por sua vez, o goleiro Arthur Henrique foi emprestado junto ao Coritiba, mas estava no futebol do Espírito Santo com a camisa do Tupy.

O Foz do Iguaçu estreará na Série D do Brasileiro 2019 no dia 4 de maio (sábado), diante do Gaúcho, na cidade de Passo Fundo (RS). Até lá, novos reforços chegarão ao time da tríplice fronteira. “Ainda nesta semana deveremos anunciar mais alguns novos nomes que integrarão nosso elenco”, garante o supervisor de futebol da equipe, Negreiros.

Além de Foz e Gaúcho, o Grupo A15 da Série D do Brasileiro também conta com Brusque-SC e Boavista-RJ.