Foz do Iguaçu está pronta para sediar a Copa Paraná de vôlei

Foz do Iguaçu – Com a presença de sete equipes, a cidade de Foz do Iguaçu sediará de hoje a domingo a Copa Paraná Adulto de vôlei, competição que até ano passado levava o nome de Supercopa. Os jogos serão realizados no ginásio da AABB, a partir das 18h30.

A Copa Paraná é disputada em etapa única no formato todos contra todos. O campeão será definido pela maior pontuação após as cinco rodadas no masculino e as duas do feminino.

Dentre os homens, competem as equipes de Foz do Iguaçu, Maringá/Amavolei, São João do Ivaí, São José dos Pinhais e Araucária. Já no feminino apenas a equipe anfitriã e o AABB/Cascavel jogam o torneio.

Comandante das equipes de Foz, o técnico Marcos Antunes, o “Marcão”, explica qual é a meta no fim de semana: “O objetivo da equipe masculina é conquistar o tricampeonato na competição. Estamos treinando desde março e teremos uma equipe reformulada para esta temporada. Já a equipe feminina deste ano foi montada para buscar resultados melhores do que o ano passado. Trouxemos algumas atletas novas para compor a equipe e tentarmos bons resultados entre as melhores do Estado”.