Foz do Iguaçu é o destino mais “amado por brasileiros”

As Cataratas do Iguaçu, atração mundial do Parque Nacional do Iguaçu, lidera a lista dos “pontos turísticos nacionais mais amados pelos brasileiros”, em pesquisa divulgada pela Booking nesta semana.

183 milhões de avaliações, colocaram a Maravilha Mundial da Natureza, localizada em Foz do Iguaçu (PR), na fronteira do Brasil com a Argentina, como o destino que apaixona seus visitantes e tem o melhor índice de satisfação entre os brasileiros.

“Foz do Iguaçu evoluiu muito nos últimos anos e oferece hoje a melhor experiência turística. Somos a Disney natural do planeta, com a exuberância das águas, da fauna e da flora. As Cataratas do Iguaçu são um atrativo inesquecível. E nossos serviços são imbatíveis na relação custo-benefício. É amor à primeira vista”, afirma o secretário de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos, Gilmar Piolla.

Plataforma – A Booking (www.booking.com) é uma das maiores redes de venda online de viagens do mundo. A Booking reúne em sua plataforma online, tarifas especiais de viagens para todos os destinos e reservas de hospedagens. O site é acessado por viajantes em todo o planeta.

Avaliação – Os destinos foram classificados pela pontuação média. Foram considerados na análise, os 100 destinos domésticos mais avaliados.

Os 7 destinos mais amados dos brasileiros em 2019

1 – Cataratas do Iguaçu, Foz do Iguaçu (PR)

2 – Arraial do Cabo (RJ)

3 – Aparecida (SP)

4 – Búzios (RJ)

5 – Curitiba (PR)

6 – Gramado (RS)

7 – Jericoacoara (CE)