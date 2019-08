Foz Cataratas inicia as disputas da Taça Brasil

Cascavel – Atual campeão paranaense de futsal, o Foz Cataratas está incumbido de representar o salonismo do Estado durante esta semana, na 46ª da Taça Brasil de Clubes, que teve início ontem e prosseguirá até domingo em Erechim (RS).

A competição reúne de equipes, sendo nove representantes dos estados melhores ranqueados na Confederação Brasileira de Futsal, mais o Atlântico, que é o time sediante.

O Foz Cataratas está no Grupo A da Taça Brasil, ao lado de Atlântico, Minas (MG), Tubarão (SC) e Tamandaré (PE). No Grupo B estão Carlos Barbosa (RS), Corinthians (SP), Constelação (RR), Portuguesa (RJ) e Brasília (DF).

Na fase classificatória, que irá até sexta-feira (9), os times se enfrentam dentro das chaves, com os dois melhores de cada avançando à semifinal, no sábado (10). O time iguaçuense estreou ontem com um empate por 2 a 2 diante do representante de Santa Catarina. Nesta terça-feira, às 20h, o compromisso é diante dos anfitriões.

O Foz Cataratas tenta o título inédito da competição para manter no Paraná o troféu da Divisão Especial da competição.