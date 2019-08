Foz Cataratas faz jogo decisivo em Erechim

Invicto na Taça Brasil de Clube de Futsal, o Foz Cataratas tem um desafio decisivo pela competição nesta sexta-feira, dia no que enfrenta o Minas pela 5ª rodada e última rodada, às 14h, em Erechim (RS). O time das 3 Fronteiras precisa da vitória para buscar a classificação para a semifinal, que será amanhã. O Foz folgou ontem na competição que reúne os campeões dos principais campeonatos estaduais do País. Antes, venceu o Tamandaré/PE por 5 a 3 e empatou com Atlântico/RS (1 a 1) e Tubarão/SC (2 a 2).