Foz Cataratas/ Athletico estreia com derrota no Brasileirão 2019

As Poderosas foram até Itapira no interior paulista e não conseguiram segurar as Sereias da Vila que venceram por 3 a 0. Os gols da partida

foram marcados por Alana, Gláucia e Rita Bove.

As Sereias da Vila iniciaram a partida empurrando o Foz/Athletico para o seu campo de defesa, e logo aos 2 minutos, Patrícia Sochor cruzou na

cabeça de Alanna, que só teve o trabalho de escorar a bola para abrir o placar.

Mesmo a frente no placar, as santistas faziam uma marcação alta, pressionando a defesa do Foz que se defendia, mas não conseguia sair jogando. De tanto pressionar, o Santos quase chegou ao seu segundo gol, Alanna invadiu a área e foi derrubada pela goleira das Poderosas. A árbitra

Regildenia de Holanda marcou pênalti. Na cobrança, Jéssica, a melhor iguaçuense em campo defendeu o chute de Maurine.

Depois da goleira Jéssica defender o penal, a atacante Pâmela teve duas oportunidades frente a frente com a goleira santista mas bateu pra fora. A

situação não estava boa para a equipe da fronteira tanto que aos 23 minutos, Gláucia roubou a bola da zagueira e tocou por cobertura, fazendo

o segundo das Sereias.

No segundo tempo, O Foz voltou um pouco melhor, mas não conseguia trocar passes devido a forte marcação da equipe santista. Em cobrança de

escanteio, Thay subiu bem, mas a goleira santista Kemelli fez uma excelente defesa.

Ao melhor estilo de quem não faz leva, o Santos chegou ao seu terceiro gol, Rita Bove invadiu a área e tocou na saída da goleira para fazer 3 a 0, fechando o placar no estádio Chico Vieira.

As Poderosas do Foz voltam a campo na próxima sexta-feira, contra a equipe do Vitória da Bahia no estádio Pedro Basso em Foz do Iguaçu.