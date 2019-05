Fórum de Turismo recebeu mais de 280 trabalhos científicos

Consolidado como o maior evento técnico-científico do turismo nacional, o Fórum Internacional de Turismo do Iguassu divulgou que mais de 280 trabalhos – entre artigos científicos e resumos expandidos – foram submetidos para a 13ª edição do evento, que será promovido em 13 e 14 de junho, em Foz do Iguaçu (PR), durante o Festival das Cataratas.

Os trabalhos são provenientes de universidades e institutos federais de todo o Brasil, distribuídos por 12 eixos temáticos: Planejamento, Política Pública e Governança de Turismo; Turismo e Desenvolvimento Local e Regional; História e Cultura no Turismo; Turismo e Meio Ambiente; Epistemologia, Educação e Formação Profissional no Turismo; Inovação e Tecnologia no Turismo; Gastronomia; Marketing e Serviços Turísticos; Eventos; Lazer e Entretenimento; Hotelaria e Gestão dos Meios de Hospedagens; e Temas Emergentes.

O resultado dos trabalhos submetidos até 1º de maio já está disponível no sistema do evento, enquanto que a segunda etapa (dos envios até 15 de maio) deve ser divulgada em 1º de junho, já com o ensalamento das apresentações. Nesta edição, o Fórum está inovando ao permitir que os autores tenham os pareceres completos de avaliação dos trabalhos submetidos. O sistema de submissão e avaliação (SISAP) também permite maior agilidade dos resultados, disponibilizando os mesmos antes do prazo estipulado.

De acordo o idealizador do Festival das Cataratas, Paulo Angeli, o Fórum é uma oportunidade importante para a interação entre academia e o mercado do turismo. “Estamos no caminho certo para o desenvolvimento e aperfeiçoamento do setor”, destaca.

Atividades

Com o tema “Competências Profissionais e Mercado de Trabalho no Turismo”, a palestra magna do Fórum será ministrada no dia 13 de junho, às 19h, por Leilianne Michelle Trindade da Silva Barreto, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte é Bacharela em Turismo (UFRN), e Diego Bufquin, da Universidade Central Flórida.

A programação de oficinas e minicursos também será promovida no dia 13. Na Sala Paraná do Rafain Palace Hotel & Convention, das 15h às 18h, o tema “Os múltiplos papéis do Guia de Turismo” será ministrado por Ana Lúcia Olegário Saraiva. Já na Unioeste, entre as 13h30 e 16h30, os participantes terão as seguintes opções:

– “Oficina de Gestão de Segurança no Turismo de Aventura”, com Dartilene de Souza e Silva;

– “Apresentação Oral de Trabalhos Científicos”, com Sarah Marroni Minasi;

– “Treinamento e Desenvolvimento em Turismo: Modelo Coaching John Withmore como Estratégia Contemporânea de Ensino”, com Thiago Rodrigues Schulze;

– “Como bem atender o turista com deficiência ou mobilidade reduzida”, com Marklea da Cunha Ferst.

Na sexta-feira (14), no Rafain Palace Hotel & Convention, os participantes poderão acompanhar as apresentações de estudos de caso e relatos de experiência das 14h às 18h.

Fórum



O Fórum promovido pela De Angeli Feiras em parceria com o Programa de Mestrado e Doutorado em Turismo e Hotelaria da Universidade do Vale do Itajaí (Univali), com apoio da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) e diversas universidades e institutos brasileiros.

14º Festival das Cataratas

O Festival das Cataratas é uma realização da Secretaria Municipal de Turismo, com organização da De Angeli e patrocínio da Fecomércio, CNC, Fundo Iguaçu e Copel Telecom.

Dias: 12, 13 e 14 de junho de 2019

Local: Rafain Palace Hotel & Convention

Foz do Iguaçu – PR – BR

045 3029 6603 / 99975 2402