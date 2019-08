Fórum aborda atuação de emergência contra a aftosa

Um simulado em emergência sanitária para atendimento de foco de febre aftosa é realizado nesta semana, até sábado (17), em São José dos Pinhais. O objetivo é preparar os profissionais para atendimento em uma eventual situação de foco da doença, já que o Paraná trabalha para se tornar área livre de febre aftosa sem vacinação.

As atividades fazem parte do Phefa (Plano Hemisférico de Erradicação da Febre Aftosa), com a Coordenação Técnica do Comitê Veterinário Permanente do Mercosul e Centro Pan-Americano de Febre Aftosa.

Participam 160 profissionais – fiscais da Adapar (Agência de Defesa Agropecuária do Paraná), servidores estaduais de outros estados, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, da Defesa Civil, da Prefeitura de São José dos Pinhais, além de profissionais de outros países como Argentina, Uruguai, Bolívia, Chile e Paraguai.

De acordo com o secretário estadual da Agricultura e do Abastecimento, Norberto Ortigara, a suspensão da vacinação contra a febre aftosa trará vários benefícios ao Estado, como a economia de cerca de R$ 30 milhões ao ano destinados à vacinação, a abertura de novos mercados e o isolamento do Paraná de outros estados, evitando a entrada de doenças com o fortalecimento das barreiras.

Resultados

“A estratégica técnica de imunização trouxe resultados positivos. Nós não temos mais casos nem evidências do vírus circulando em nosso meio há muito tempo. Esse simulado é para aferir a capacidade de ação e intervenção da equipe, do complexo organizado. O fim da vacinação vai ajudar nossa economia a crescer”, diz Norberto Ortigara.

O secretário de Estado da Segurança Pública, Romulo Marinho Soares, disse que a pasta está pronta para atuar nas ações de monitoramento das fronteiras do Estado. “Vamos fortalecer o controle da entrada de animais no Paraná, estabelecer uma força-tarefa, fazer o mapeamento, para que possamos realizar o trabalho da melhor maneira possível”, disse.

O Ministério da Agricultura atua em conjunto com o serviço veterinário do Estado para atualizar constantemente o manual de procedimentos necessários. “A gente espera que isso seja bastante discutido e praticado ao longo dessa semana para que possamos estar preparados. Trabalhamos para nos fortalecer para esse momento”, diz o diretor do Departamento de Defesa Agropecuária da Secretaria de Saúde Animal, Geraldo Marcos de Moraes.