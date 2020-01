Depois da Fórmula 1, agora é a Fórmula Indy que poderá ficar sem brasileiros. Tony Kanaan vai disputar apenas as provas de circuitos ovais pela Foyt. Ele ainda tenta conseguir patrocinadores que possam lhe garantir também nas etapas de circuitos mistos. Matheus Leist está fora. Já Helio Castro Neves, assim como no ano passado, irá competir somente na Indy 500 e nas 500 Milhas de Indianápolis pela Penske. As duas provas serão em maio, no oval de Indianápolis.

