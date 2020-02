A Fórmula E (carros elétricos) terá neste sábado a realização do ePrix do México, quarta etapa da temporada 2019/2020. Com 4 minutos, mais uma volta de duração, a prova terá início às 16h (horário de Brasília) e será disputada no Autódromo Hermanos Rodríguez. Essa será a única etapa da temporada que é disputada em um autódromo. O Brasil estará representado por Lucas di Grassi e Felipe Massa.

