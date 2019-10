Juan Vieira venceu as duas provas da segunda etapa da Fórmula Academy Sudamericana, disputada sábado e domingo no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel. Ele lidera o campeonato, com 87 pontos, seguido por Rafael Grasti, com 75, e pelo venezuelano José Miguel Alvarado, que soma 54 pontos. A próxima etapa está marcada para os dias 16 e 17 de novembro, novamente em Cascavel.