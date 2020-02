A temporada de 2020 da Fórmula 1 começou ontem com o primeiro dia de testes coletivos em Barcelona, na Espanha. E a Mercedes começou do mesmo jeito que terminou 2019: dominando. Fez dobradinha com o inglês Lewis Hamilton em primeiro e o finlandês Valtteri Bottas em segundo. De quebra, ainda teve Sérgio Perez em terceiro com um dos carros da Racing Point, muito parecido com os flechas prateados. Hamilton fez 1m16s976, três milésimos de segundos mais rápido do que Bottas. Perez, com uma espécie de Mercedes rosa, ficou 0s399 atrás de Hamilton.

Ferrari

A Ferrari não teve bom desempenho no primeiro treino do ano. Charles Leclerg deu 130 voltas e só conseguiu figurar em 11º lugar.

Red Bull

A Red Bull quase afundou o autódromo de Barcelona e Max Verstappen conseguiu um tempo competitivo, ficando como o quarto mais rápido no dia, mas 0s5 segundos atrás de Hamilton.