Fórmula 1 terá 22 GPs

A Fórmula 1 divulgou o calendário da temporada de 2020, com 22 GPs. As primeiras atividades do ano são os treinos da pré-temporada, que serão realizados em Barcelona, na Espanha, de 19 a 21 e de 26 a 28 de fevereiro.

A abertura da temporada será no dia 15 de março, com o GP da Austrália, em Melbourne.

Calendário da Fórmula 1 para 2020

15 de março – Austrália (Melbourne)

22 de março – Bahrain (Sakhir)

05 de abril – Vietnã (Hanói)

19 de abril – China (Xangai)

03 de maio – Holanda (Zandvoort)

10 de maio – Espanha (Barcelona)

24 de maio – Mônaco (Monte Carlo)

07 de junho – Azerbaijão (Baku)

14 de junho – Canadá (Montreal)

28 de junho – França (Paul Ricard)

05 de julho – Áustria (Red Bull Ring)

19 de julho – Inglaterra (Silverstone)

02 de agosto – Hungria (Budapest)

30 de agosto – Bélgica (Spa)

06 de setembro – Itália (Monza)

20 de setembro – Cingapura (Marina Bay)

27 de setembro – Rússia (Sochi)

11 de outubro – Japão (Suzuka)

25 de outubro – Estados Unidos (Austin)

1º de novembro – México (Cidade do México)

15 de novembro – Brasil (Interlagos)

29 de novembro – Abu Dhabi (Yas Marina)