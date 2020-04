Fórmula 1 discute teto de gastos

A Fórmula 1 discute o teto de gastos das equipes para a temporada de 2021 como uma das forças para enfrentar a crise causada pela pandemia do coronavírus. A Ferrari, sempre defensora da não diminuição de gastos, passa a concordar com a redução de gastos, mas defende que o teto seja diferente para cada escuderia, de acordo como a forma de produção de cada uma. Mattia Binotto, chefe da Ferrari, defende a tese de que a escuderia italiana e a Mercedes, que produzem peças que usam e vendem para equipes menores, precisam gastar mais. Também entra em discussão um teto de salário para os pilotos. Uma coisa é certa e todos concordam: só com um ajuste de gastos será possível salvar as equipes pequenas e garantir o futuro da Fórmula 1.

