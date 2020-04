Fórmula 1 cancela GP da França e chega a três provas extintas

Os fãs de Fórmula 1 (F1) terão que esperar para o início da temporada 2020. O Grande Prêmio (GP) da França que foi inicialmente marcado para o dia 28 de junho, foi cancelado para evitar aglomerações e possíveis contaminações do coronavírus (covid-19)

A decisão foi tomada após o governo francês proibir até meados de junho o recebimento de grandes eventos no país. A GP francês seria realizado no circuito de Paul Ricard, na cidade de Le Castellet.

Em meio à pandemia de covid-19, esta já é a terceira prova extinta do calendário da F1. Antes, os GPs da Austrália e Mônaco já haviam sido cancelados. Além disso, foram adiados os GPs do Bahrein (Vietnã), China, Holanda, Espanha, Azerbaijão e Canadá.

Atualmente os organizadores da competição miram no GP da Áustria, programado para julho, para estrear o cronograma de 2020. Com todas as alterações devido à pandemia, a diminuição do números de circuitos será inevitável, tendo em vista o planejamento inicial com 22 provas no total.

Fonte: Agência Brasil