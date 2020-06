Fogão e Flu comprem promessa e tentam adiar a volta ao Carioca

Rio de Janeiro – Os próximos passos de Botafogo e Fluminense no Campeonato Carioca serão decididos no tribunal. Os clubes cumpriram a promessa e, ontem (18), encaminharam pedidos junto ao Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro solicitando mais dias de treinamento antes de entrar em campo pelo Estadual.

As duas equipes possuem jogos marcados para segunda-feira, dia 22. O Botafogo enfrentaria a Cabofriense, enquanto que o Fluminense mediria forças contra o Volta Redonda.

A questão é que o Alvinegro nem o Tricolor retornaram com os treinos presenciais. As diretorias das equipes consideram que a decisão de entrar em campo sem a preparação física adequada é errada e, por isso, entraram na Justiça solicitando, ao menos, dez dias de treinamentos completos antes de qualquer compromisso oficial na competição.

O Fluminense retorna ao CT Carlos Castilho nesta sexta-feira, enquanto o Botafogo voltará às atividades amanhã.

Os dois casos já estão na pasta de Marcelo Jucá, presidente do TJD-RJ, e serão julgados juntos. Os clubes alegam justa causa para não entrarem em campo e esperam a resposta do órgão. Teoricamente, Botafogo e Fluminense podem ser enquadrados no Art. 203 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que pode dar multas de R$ 100 a R$ 100 mil, W.O. e até mesmo a expulsão do torneio.