Flu seleciona 13 jovens

Cerca de 500 atletas de 10 a 15 anos de idade participaram do Dia de Craque promovido pelo Instituto Craque da Bola no último fim de semana no Estádio Olímpico, em Cascavel. O evento contou com a participação do coordenador de Captação do Fluminense Football Club, Carlos Cintra, que durante três dias avaliou os participantes e selecionou 13 deles para serem monitorados pelo time carioca.

O lateral-direito Vitor Armando (nascido em 2004), o volante Kauã Campos (2006), os meio-campistas Guilherme Kimura (2005), Luiz Gustavo (2007), Guilherme Rodrigues (2008), Kauã Oliveira (2010), Cauê silva (2004) e Andrey Dias (2008), e os atacantes Elano Oliveira (2006), Fabryzio Wutke (2008), Wenson Amilcar (2008), Gustavo Rodrigues (2008) e Gabriel Cola (2006) foram os selecionados na seletiva.

Agora, eles serão avaliados no Centro de Treinamento do Fluminense, no Rio de Janeiro. Serão quatro viagens em um ano para testes que devem ocorrer durante uma semana, sob a supervisão de profissionais da base do Flu, para criação e manutenção de um banco de dados sobre o desempenho dos jovens atletas. Será a oportunidade para mostrarem capacidade de permanecer no clube.

Ação social

O Dia de Craque também contou com ação fora das quatro linhas. As fraldas geriátricas arrecadadas como doação na inscrição da avaliação no Estádio Olímpico foram repassadas segunda-feira pelo Instituto ao Provopar de Cascavel.