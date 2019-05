Flu realiza seletiva no Estádio Olímpico

Os candidatos a craques do futebol brasileiro terão nova oportunidade para tentar ingressar em uma das grandes equipes do País neste fim de semana, quando o Fluminense realizará uma seletiva no Estádio Olímpico Regional para atletas nascidos de 2004 a 2010 (de 9 a 15 anos de idade).

A inscrição para os testes é a doação de um pacote de fraldas geriátricas, que será destinado ao Provopar. Aos participantes, não é permitido o uso de chuteiras de travas no gramado do estádio cascavelense, e é necessário o preenchimento de um de autorização assinado por pais ou responsáveis.

Serão três dias de seletiva. Na sexta-feira (24), a partir das 13h, a programação está reservada para os jovens nascidos nos anos de 2004 e 2005. No sábado (25), a “peneirada” terá início às 8h e será destinada aos nascidos nos anos de 2006 e 2007. No domingo (26), também a partir das 8h, as atividades serão para os nascidos em 2008, 2009 e 2010.

Mais informações, e a ficha para inscrição antecipada, podem ser obtidas com o professor Milton Barbosa, pelo telefone 99957-7753.