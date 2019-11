Artilheiro do Flamengo, Gabigol foi o goleador do último Brasileirão pelo Santos

Flamengo e River Plate fazem a grande decisão da Copa Libertadores 2019 neste sábado (23), às 17h (de Brasília), em Lima, no Peru. O duelo terá transmissão ao vivo da TV Globo para todo o Brasil, além do Fox Sports, na TV fechada.

Após eliminar Emelec, Internacional e Grêmio, o Rubro-Negro chega confiante, com 25 jogos de invencibilidade na temporada, e a mudança de postura desde a chegada do técnico Jorge Jesus.

Liderado por Gabigol, que marcou 29 gols em 37 jogos este ano, o ofensivo Fla entra em campo visando muito mais do que uma final, mas uma chance de fazer história. O técnico Jorge Jesus tem força máxima para a partida, sem problemas de lesões ou suspensões de seus jogadores.

Campeão em 1981, o Rubro-Negro busca quebrar um jejum do título da principal competição de clubes da América do Sul. “O título será decidido em detalhes. Temos que desfrutar do jogo e jogar o que sabemos, pois temos grandes chances”, afirmou o lateral Filipe Luís.

Já o River Plate embarcou para Lima na quarta posição do Campeonato Argentino e mirando mais um título da Copa Libertadores. O clube busca a segunda conquista seguida, a quinta na história.

Atual campeão na Liberta, os Millonarios de Marcelo Gallardo chegam menos pressionados ao grande jogo. Vale destacar que os argentinos eliminaram o Cruzeiro nas oitavas de final.

“O Flamengo é um grande adversário, como nós somos para eles. Somos duas ótimas equipes, com as mesmas hipóteses, porque somos duas equipes similares no que diz respeito ao esquema e aos jogadores”, afirmou o treinador.

Equilíbrio

Há equilíbrio no retrospecto das equipes em confrontos diretos. Em 12 jogos, o River Plate venceu cinco vezes, contra quatro do Flamengo, além de três empates. No entanto, os cariocas não sabem o que é vencer desde 1993, quando derrotaram os argentinos nos pênaltis na Supercopa Libertadores.

FICHA TÉCNICA

Flamengo x River Plate – 23/11, às 17h

Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marí, Filipe Luís; Willian Arão, Gerson, E. Ribeiro, Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Jorge Jesus

Armani; Montiel, Martínez Quarta, Pinola e Casco; Nacho Fernández, Enzo Pérez, Palacios e De La Cruz; Borré e Suárez. Técnico: Marcelo Gallardo