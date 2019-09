Flamengo vence Palmeiras em Maracanã lotado e retoma liderança

Na tarde deste domingo (1), o Maracanã recebeu um dos maiores clássicos do país. Flamengo e Palmeiras entraram em campo pela 17ª rodada em confronto direto pela parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Com apoio da torcida, que lotou o estádio, o Rubro-Negro carioca venceu pelo placar de 3 a 0. Gabriel Barbosa, duas vezes, e Arrascaeta balançaram as redes.

Com o resultado, o Flamengo recuperou a liderança do Brasileirão, agora com 36 pontos. O Santos tem a mesma pontuação, mas o time da Gávea leva vantagem no saldo de gols. Já o Palmeiras, por sua vez, permaneceu com 30 pontos e está na quarta colocação.

O jogo

O Flamengo fez um primeiro tempo com autoridade e não deu chances ao Palmeiras. O Verdão até balançou as redes primeiro, aos três minutos, com Matheus Fernandes. No entanto, a arbitragem flagrou impedimento de Willian no início da jogada.

Depois disso, o Rubro-Negro carioca acordou para a partida e foi para cima. Aos 10 minutos, a equipe mandante aproveitou saída errada da defesa alviverde. Arrascaeta recebeu de Bruno Henrique e achou Gabriel Barbosa no meio da área. O camisa 9 só deu um toquinho por cima de Wéverton, inaugurando o marcador.

Mandando no jogo, o Flamengo chegou ao segundo tento aos 37. Em nova jogada de Bruno Henrique, dessa vez pela direita, o atacante cruzou na medida para Arrascaeta. O uruguaio subiu mais alto do que Marcos Rocha e testou para o gol: 2 a 0. No último lance da etapa inicial, o Palmeiras chegou a marcar de novo. Porém, mais um impedimento foi marcado.

Na volta dos vestiários, o Palmeiras tentou ter mais a posse de bola e sair para o jogo. Mas o Flamengo continuou tendo as melhores oportunidades. Gerson e Bruno Henrique arriscaram chutes de fora da área, mas viram as bolas subirem muito e passarem por cima do gol de Wéverton.

Aos 13, Rafinha entrou na área e foi derrubado por Diogo Barbosa. Pênalti marcado a favor do Flamengo. Na cobrança, Gabriel Barbosa deslocou o goleiro e marcou o terceiro do Rubro-Negro na partida: 3 a 0. A partir daí, o time de Jorge Jesus administrou o resultado e garantiu os três pontos.