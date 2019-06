Flamengo vence o Fortaleza e sobe para a vice-liderança do Brasileirão

A tarde foi de Gabigol no Rio de Janeiro! Flamengo e Fortaleza se enfrentaram neste sábado (1) pela sétima rodada do Brasileirão. Melhor para o Rubro-Negro, que contou com dois gols do camisa 9 no triunfo por 2 a 0 sobre o atual campeão da Copa do Nordeste, no Nilton Santos. O resultado coloca o Flamengo provisoriamente na vice-liderança da Série A.

O Flamengo foi melhor na etapa inicial. As tramas entre Arrascaeta, Diego e Everton Ribeiro atormentaram a defesa do Fortaleza. E foi em uma dessas triangulações que o Fla abriu o placar: aos 39 minutos, o trio fez ótima jogada na entrada da área, Arrascaeta tocou de primeira para Everton. O camisa 7 devolveu de letra para o Uruguaio, que tocou para Gabigol e, sem goleiro, o camisa 9 apenas empurrou para o fundo da rede. Antes disso, aos 31, Diego acertou o travessão do Tricolor em cobrança de falta. O escape do Fortaleza, ainda nos primeiros 25 minutos, era na base dos contra-ataques, obrigando Diego Alves a praticar pelo menos duas defesas. O Rubro-Negro foi para o intervalo com 63,4% de posse de bola e sete finalizações, contra dois chutes a gol do time de Rogério Ceni.

O início da segunda etapa foi ainda mais movimentado. O Flamengo quase ampliou antes dos cinco minutos. O Tricolor, por sua vez, só não empatou aos oito porque Diego Alves fez verdadeiro milagre ao defender cabeceio de Marcinho à queima roupa. Mas os jogadores de ataque do Fla estavam impossíveis. Aos 24 minutos, Arrascaeta deu passe açucarado para Gabigol, que saiu cara a cara com Boeck e fez mais um. No decorrer da partida, o Fla tirou um pouco o pé do acelerador e confirmou o quarto triunfo no Brasileirão 2019.