Flamengo vence o Bahia e aumenta a vantagem na liderança da Série A

Sem saber o que é perder há 19 partidas e invicto em casa, o Flamengo fez mais uma vítima no Maracanã. Na noite deste domingo (10), o Rubro-Negro virou para cima do Bahia e venceu por 3 a 1, em duelo válido pela 32ª rodada. Arão, contra, abriu o placar para os visitantes. Reinier, Bruno Henrique e Gabigol fizeram os do Fla.

Com o resultado, a equipe carioca abre dez pontos para o Palmeiras na liderança, ficando agora com 77 pontos. O Bahia, que chegou a seis jogos sem triunfar, aparece em nono, com 43.

O Rubro-Negro controlou as ações e dominou o primeiro tempo. Poderia ter marcado em chutes de Gabriel Barbosa e Everton Ribeiro, e cabeceio de Gérson. Mas quem acabou indo para o intervalo em vantagem foi o Tricolor Baiano. Após uma sucessão de erros da defesa do Flamengo, Nino Paraíba foi até a linha de fundo e cruzou na cabeça de Élber, que parou em boa defesa de Diego Alves. Mas, no rebote, Élber chutou, a bola desviou na perna de Arão e parou no fundo do gol.

O Flamengo voltou do intervalo e manteve o ritmo intenso, empatando logo aos 10. Gabriel Barbosa cruzou pela direita, a bola vai na medida para Reinier, que cabeceou forte para o fundo do gol. Mantendo a intensidade, a virada foi questão de tempo. Aos 26, Filipe Luís deu lindo passe de trivela para Gabriel, que invadiu a área e mandou de primeira para Bruno Henrique. O camisa 27 apareceu bem e empurrou para o fundo do gol. E ainda teve tempo para o terceiro. Aos 42, William Arão cobrou falta no travessão. No rebote, Gabigol chegou para conferir e fez o terceiro, dando números finais ao placar.