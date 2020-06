Flamengo supera gigantes e é top 25 entre os que mais faturam com vendas

Rio de Janeiro – Atual campeão brasileiro e da Copa Libertadores, o Flamengo também se destaca em outro quesito que não seja bola rolando. O clube é o único brasileiro entre os que mais arrecadam com vendas de jogadores desde a temporada 2018/2019.

Os números são do site “Transfermarket” e mostram o rubro-negro em 23º lugar do mundo, com 159,3 milhões de euros ganhos em transferências. A equipe está acima, por exemplo, de gigantes como Bayern de Munique, Manchester City, Manchester United e Liverpool.

A liderança é do Mônaco, da França, que arrecadou 418,5 milhões de euros nos últimos dois anos, em especial com as vendas de Kylian Mbappé ao Paris Saint-Germain e Bernardo Silva ao City. Atlético de Madrid, com 378,5 milhões de euros, e Juventus, com 338,5 milhões, completam o pódio.

Único representante fora da Europa, o Flamengo se destacou com grandes vendas nos últimos tempos. As principais foram, curiosamente, para dois clubes. O Real Madrid pagou, ao todo, 75 milhões de euros por Vinicius Jr. e Reinier, enquanto o Milan desembolsou 48,4 milhões para ter Lucas Paquetá e Léo Duarte.

As negociações de Jean Lucas com o Lyon (8 milhões de euros), Cuéllar com o Al Hilal (7,4 milhões de euros) e Pablo Marí para o Arsenal (5 milhões de euros, valor que aumentará com a venda do zagueiro) também ajudam a consolidar o Flamengo.

O clube brasileiro também se destaca no quesito saldo, que é a diferença entre os valores de venda e compra de jogadores. Nesta categoria, o Flamengo é o oitavo, com um saldo positivo de 69,52 milhões de euros. O líder é o Benfica, reconhecido mundialmente pela fama de “bom vendedor”, com 183,8 milhões de euros.