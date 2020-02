Flamengo parte em busca do segundo título do ano

Quito – O Flamengo vai em busca do segundo título em menos de cinco dias. A equipe rubro-negra faz nesta quarta-feira (19), às 22h30, a primeira partida da decisão da Recopa Sul-Americana com o Independiente Del Valle no Estádio Atahualpa, o mesmo onde a seleção do Equador manda jogos.

O treinador do Del Valle elogiou o adversário, que em 2019 faturou também o Campeonato Carioca e o Brasileirão e no domingo deu a volta olímpica na Supercopa do Brasil ao derrotar o Athletico por 3 a 0 em Brasília.

Os desfalques ficam por conta de Gabigol e Léo Pereira. O primeiro cumprirá suspensão automática, uma vez que foi expulso na decisão da Libertadores do ano passado – também organizada pela Conmebol. O segundo se recupera de uma lesão na parte posterior da coxa esquerda.

Atual campeão da Libertadores, o Flamengo busca seu sexto título internacional e quer o segundo título do ano.

A segunda partida será no dia 26, no Maracanã, às 21h30.