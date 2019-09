Flamengo é líder e Palmeiras vive crise

Com direito a olé, o Flamengo superou o Palmeiras, por 3 a 0, com um Maracanã lotado. Mais de 65 mil torcedores (65.969) viram Arrascaeta e Gabriel Barbosa, por duas vezes, balançar as redes dos palmeirenses.

“Tenho certeza que essa equipe só tem a evoluir”, avaliou Jorge Jesus, destacando a partida deste último domingo (1) como a melhor já realizada pelo Flamengo sob o comando dele. O português também lembrou que o futebol é jogo a jogo e o próximo desafio será contra o Avaí, em Brasília, no Estádio Mané Garrincha, no sábado (7), às 17h. O Flamengo é líder do campeonato, mas terá desfalques para a próxima partida. Rodrigo Caio e Bruno Henrique estão suspensos e Arrascaeta e Berrio vão servir as seleções do Uruguai e da Colômbia, respectivamente, em jogos amistosos.