Flamengo e Grêmio se enfrentam hoje a noite no Maracanã

Pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, Flamengo e Grêmio entram em campo neste sábado, às 19 horas, no Maracanã. A expectativa é de que cerca de 50 mil torcedores estejam presentes. Enquanto o Rubro-Negro vai com o que tem de melhor para tentar se aproximar da ponta da tabela, a equipe gaúcha leva para o Rio de Janeiro apenas três titulares. A prioridade é a semifinal da Copa do Brasil, na próxima quarta.

O Fla é o terceiro colocado da competição com 24 pontos, enquanto o Grêmio é o 13º, com 17. A base dessa equipe gaúcha, com algumas mudanças, foi responsável por duas das quatro vitórias no campeonato, justamente contra times cariocas, Botafogo e Vasco. Agora, terá como missão bater o único mandante com 100% de aproveitamento. A partida marca também o primeiro duelo entre dois dos principais treinadores em ação no Brasil: Jorge Jesus e Renato Gaúcho.

Ainda com problema de desfalques, o Flamengo deve ser quase a mesma que perdeu para o Bahia por 3 a 0 na última rodada. Cuéllar, recuperado de fadiga muscular, tem chance de retornar ao time titular. Neste caso, a tendência é Piris de Motta perder a vaga. Filipe Luís faz sua estreia no Maracanã.

Luciano será a principal atração dos gremistas. O atacante estreia cercado de expectativa pelos 15 gols na temporada com a camisa do Fluminense, um deles contra o Flamengo, na semifinal da Taça Guanabara. Outro que tem bom aproveitamento contra o Rubro-Negro é Luan, com cinco gols em nove jogos. Rômulo fica fora por pertencer ao time carioca. Assim, a dupla de volantes deve ter Darlan e Thaciano. Já os três titulares relacionados para a partida – Bruno Cortez, Matheus Henrique e Everton – devem começar no banco.

Outros jogos

Além de Flamengo e Grêmio, o Brasileirão terá outras três partidas neste sábado. A rodada começa às 17 horas com o clássico entre São Paulo e Santos. Também às 17 horas jogam Ceará e Chapecoense. E, às 21 horas, o confronto será entre Atlético-MG e Fluminense.