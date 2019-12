Flamengo conquista o Sub-20 e fecha tríplice coroa do Brasileirão

O grito de “É campeão!” tem sido cada vez mais frequente para o Flamengo. Neste domingo, o Rubro-negro conquistou o Campeonato Brasileiro Sub-20 e se sagrou campeão brasileiro em três categorias no mesmo ano.

Além do Sub-20, o Fla conquistou o Brasileiro Sub-17 e o Brasileirão profissional. Essa marca vem justamente no primeiro ano de disputa da competição na categoria sub-17.

Se o clube conquistou a “tríplice coroa da base”, alguns jogadores podem se orgulhar de ter feito parte de pelo menos duas dessas conquistas. Da equipe que venceu o Brasileiro Sub-20 neste domingo, Gabriel Noga, Otávio e Lázaro foram titulares no título do time sub-17. Os últimos dois, por sinal, entraram em campo na decisão contra o Palmeiras.

No time sub-20, dois fizeram parte do elenco campeão do Brasileirão. O atacante Vitor Gabriel já estava incorporado ao time de cima e “desceu” para a disputa da final. Durante a campanha, teve seu momento de destaque ao dar assistência decisiva na vitória diante do Fortaleza.

Goleiro titular na conquista, Hugo foi relacionado para alguns jogos do time profissional, mas não chegou a entrar em campo pelo time profissional.

Diretor de Competições da CBF, Manoel Flores classificou o feito como fruto de um cuidadoso trabalho realizado pelo Flamengo nos últimos anos.

– É fruto do trabalho sério que o Flamengo está fazendo. Tem muitos clubes seguindo modelos semelhantes de gestão e organização. Exemplos como Flamengo, Palmeiras, entre outros, são fundamentais para o futuro do futebol brasileiro.