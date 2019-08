Flamengo bate o Ceará no Castelão e assume a liderança do Brasileirão

O Flamengo é o novo líder do Campeonato Brasileiro. Na noite deste domingo (25), com o Castelão lotado, o Rubro-Negro venceu o Ceará por 3 a 0, em duelo pela 16ª rodada da Série A. Pablo Marí, Gabriel Barbosa e Arrascaeta marcaram os gols dos cariocas. O resultado deixa o Fla na primeira posição da tabela, com 33 pontos, o mesmo número do Santos – que perde no critério de desempate. Já o Vozão aparece em 13º, com 20 pontos.

Confira como está a classificação do Brasileirão!

O Vozão iniciou bem a partida, pressionando bastante o Flamengo. Durante alguns momentos, chegou a ter mais posse de bola que os cariocas. Mas, quem acabou aproveitando melhor as oportunidades foi o Rubro-Negro: 2 a 0 na etapa inicial. O primeiro gol saiu aos 21 minutos, depois que Renê cobrou lateral, Rodrigo Caio cabeceou para o meio da área, Berrío ajeitou de peito e Pablo Marí chegou batendo de primeira, sem chances para Diogo Silva. Mais tarde, aos 34, veio o segundo: Berrío invadiu a área, cruzou para Gabigol, que veio de trás, dominou e chutou forte.

O Ceará voltou do intervalo tentando pressionar o Flamengo, que por sua vez se defendia bem lá atrás. Com 32 minutos, o Flamengo quase marcou o terceiro, quando Bruno Henrique ganhou na corrida pelo lado esquerdo, tocou para Arrascaeta, que rolou para Gabigol. O camisa 9 bateu cruzado, a bola tirou tinta da trave. O Vozão, enquanto isso, tentava abafar no ataque. Mas, os minutos finais do duelo no Castelão ainda reservaram uma linda pintura. Na marca dos 51 minutos, Rafinha cruzou da linha de fundo. Arrascaeta, de bicicleta, antes da marca do pênalti, fez um verdadeiro golaço.