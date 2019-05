Flamengo bate o Athletico-PR pelo Brasileirão

O Furacão voltou do intervalo disposto a buscar o empate e se lançou ao ataque logo nos primeiro minutos. A pressão dos visitantes funcionou e, aos 18 minutos, Marcelo Cirino fez valer a Lei do Ex e deixou tudo igual no marcador. Depois de ótimo trama entre Tomás Andrade e Braian, o atacante recebeu na boa dentro da área e estufou as redes do Maracanã. A reação paranaense não parou por aí. Aos 24, Marcelo Cirino cobrou pênalti com segurança marcando o segundo dele no jogo e colocando o Athletico em vantagem: 2 a 1. Atrás no placar, o Flamengo correu atrás do prejuízo e, já aos 44, Bruno Henrique aproveitou cruzamento na área para empatar o jogo. E ainda teve tempo para mais uma virada. De novo pelo alto, os cariocas chegaram ao terceiro gol com Rodrigo Caio, aos 51 minutos da etapa complementar. Após cobrança de escanteio, o zagueiro ganhou da marcação para garantir a vitória do Fla: 3 a 2.