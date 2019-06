Fla joga “em casa” contra CSA em busca de G4 antes da pausa

Rio de Janeiro – Após o empate sem gols com o Fluminense no Brasileirão, o Flamengo volta a campo nesta noite para enfrentar o CSA antes da parada para a Copa América. O time alagoano é o mandante no jogo válido pela 9ª rodada da Série A, mas a equipe carioca estará em casa no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, a partir das 21h30.

Do outro lado, vindo de derrota para o Botafogo em casa, no Rei Pelé, em Maceió, o CSA quer aproveitar a distância da torcida para evitar ainda mais pressão pela campanha que lhe faz ser o penúltimo colocado da classificação.

Para piorar, não conta nesta noite com o zagueiro Luciano Castán e o volante Naldo, suspensos, além do atacante Matheus Sávio, por força contratual – pertence ao Fla.

Também desfalcado, mas de olho em curtir a pausa do Brasileirão de dentro do G4, o Flamengo busca a primeira vitória sobre os olhares do técnico Jorge Jesus, que foi apresentado segunda-feira (10) e iniciará os trabalhos durante a paralisação do campeonato para a Copa América.

Além do lateral-direito Pará, suspenso pelo terceiro amarelo, o Rubro-Negro carioca não contará hoje com o goleiro Diego Alves, o zagueiro Léo Duarte e o meia Diego, vetados pelo departamento médico.