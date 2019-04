Fla e Flu fazem “para valer”

Rio de Janeiro – Pela quarta vez na temporada, Flamengo e Fluminense medirão forças. Neste sábado, às 19h, no Maracanã, o clássico vale um lugar na decisão do Campeonato Carioca. O Rubro-Negro, campeão da Taça Rio, joga com a vantagem do empate.

Será o quarto clássico em 51 dias entre os dois “adversários íntimos”. Os treinadores colocarão força máxima em campo. Afinal, o quarto encontro entre os rivais no ano é, enfim, “para valer”. Quem vencer garantirá um lugar na decisão do Estadual.

Nos três clássicos anteriores, o Fluminense comemorou na semifinal da Taça Guanabara e o Flamengo na última rodada e na semifinal da Taça Rio. Em seu triunfo, o Flu teve mais posse de bola e impôs seu ritmo de jogo, finalizando mais e sem sofrer grandes ameaças. Nos clássicos seguintes, contudo, o Rubro-Negro foi mais incisivo, equilibrou a posse de bola e conseguiu duas vitórias seguidas.

Neste sábado, Ganso cumpre suspensão à espera de julgamento no TJD-RJ, na segunda-feira, pela expulsão no último Fla-Flu. No Flamengo, com todo elenco à disposição, a incógnita fica pela presença de Arrascaeta no time titular ou no banco de reservas.

Na outra semifinal do Caricao, o Vasco, campeão da Taça Guanabara, enfrentará o Bangu neste domingo, às 16h, também no Maracanã. A final do campeonato será disputada em dois jogos, nos dias 14 e 21 de abril.