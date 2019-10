Firás Fahs vai à Copa Brasil com o apoio da BLU Smartpohones

Foz do Iguaçu estará bem representada na Copa Brasil de Kart, que começa na próxima segunda-feira no Kartódromo Beto Carrero World, em Penha, Santa Catarina. Quarto colocado da categoria Cadete no Campeonato Brasileiro, disputado em julho, em Cascavel, Firás Fahs vai à segunda mais importante competição de kart do Brasil motivado e fortalecido com o apoio da BLU Smartphones, marca americana, representada no Paraguai pela Cellshop, patrocinadora máster de Firás, juntamente com a SOS Proteção.

Para Firás, o apoio da BLU aumenta sua motivação para a Copa Brasil e também significa o reconhecimento pelo trabalho que vem sendo realizado. “Estamos trabalhando com afinco e evoluindo a cada competição. Estivemos muito perto de conquistar o Brasileiro e chegaremos à Copa Brasil ainda mais forte. A competição será disputadíssima, uma vez que reunirá todos os participantes do Brasileiro e mais alguns que optaram por só participar da Copa Brasil”, diz Firás.

Firás Fahs concluiu sua preparação para a Copa Brasil no último sábado, quando disputou a quarta e última etapa da Copa SPR no Beto Carrero. Ele foi “premiado” com motores fracos nos sorteios, mas mesmo assim largou em décimo na primeira bateria e terminou em sétimo e concluiu a segunda em nono. Na soma de pontos dos 31 participantes, ficou com a sétima colocação no geral. “Em termos de resultados, fizemos o que foi possível com motores fracos. Como preparação para a Copa Brasil foi bom porque testamos muitas variáveis de acertos de chassis para o longo traçado do Beto Carrero. Agora é torcer para ser sorteado com motores potentes no treino classificatório e provas da Copa Brasil”, finaliza Firás Fahs.