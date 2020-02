Firás Fahs treina em Birigui

O paranaense Firás Fahs, da equipe Cellshop/SOS Proteção, intensifica sua preparação para o Campeonato Brasileiro de Kart, que este ano será disputado no Kartódromo Speed Park, em Birigui, interior de São Paulo. Ele treinou durante todos os dias de Carnaval em Foz do Iguaçu, e neste sábado estará em Birigui.

Além dos treinos, Firás também irá participar de provas que considera importante para a preparação para o Brasileiro. No dia 7 de março, irá disputar a segunda etapa da Copa São Paulo Light de Kart, no Kartódromo de Interlagos, na capital paulista. Já no dia 21 de março participará da etapa de abertura da Copa Speed Park, em Birigui.

Firás será um dos pilotos estreantes da categoria Júnior Menor nesta temporada e considera a Copa São Paulo e a Copa Speed Park competições importantes para a preparação para o Brasileiro porque a maioria dos competidores que estarão na competição nacional participa delas. “É a oportunidade para medirmos como estaremos evoluindo e também para já acertamos o equipamento no Speed Park. Teremos muito trabalho pela frente”, acentua Firás.