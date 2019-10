Firás Fahs tem uma Copa Brasil tumultuada       

A Copa Brasil de Kart, encerrada sábado no Kartódromo Beto Carrero World, em Penha (SC), foi tumultuada para o paranaense Firas Fahs, da equipe Cellshop/SOS Proteção. Foram batidas e enroscos e, dessa forma, a expectativa de um bom resultado na última competição nacional do ano não se concretizou para o piloto de Foz do Iguaçu.

Firás conquistou a quinta posição no grid de largada da categoria Cadete, que contou com 34 participantes.

Logo na largada da primeira prova classificatória começaram os problemas. Um enrosco o fez cair para a 15ª colocação. Começou a recuperação e, quando estava em décimo, a rodada do nono colocado o fez cair para o fim do pelotão. Mesmo ganhando várias posições, concluiu na prova em 25º. Na segunda classificatória, conquistou o 15º lugar. Na soma dos pontos perdidos nas duas, largou em 17º na Final. Firás já era o décimo quando os problemas voltaram. Akyu Myasava capotou à sua frente e, para desviar, teve que dar um passeio na grama, caindo para a última colocação. Em mais uma corrida de recuperação, terminou em 25º.

Firás Fahs destaca que a competição foi uma pauleira. A pista é muito longa e a cada lance de ultrapassagem tem pelo menos cinco pilotos envolvidos, sempre resultado em algum enrosco. “Lutamos até a bandeirada final, mas fica para o próximo ano, quando a Copa Brasil será em Londrina, no Paraná, para tentarmos conquistar do título”, conclui Firás Fahs.

Santa Catarina fez dobradinha na categoria Cadete na Copa Brasil. Dimas Mota sagrou-se campeão e Enzo Nienkotter foi o vice-campeão. A diferença entre os dois foi de apenas 60 milésimos de segundos.