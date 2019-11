Firás Fahs sobe para a categoria Júnior Menor

A temporada de 2020 promete ser a de maior movimentação de pilotos entre categorias no kartismo brasileiro. Entre os pilotos que irão mudar de categoria está Firás Fahs, de Foz do Iguaçu. Na próxima temporada o piloto da equipe Cellshop/SOS Proteção irá disputar a categoria Júnior Menor.

Firás tinha mais um ano na Cadete, mas decide subir para a Júnior Menor para fugir dos motores sorteados. Wassim Fahs, pai e chefe de equipe de Firás, argumenta que os motores sorteados causaram muitas dores de cabeça ao longo de 2017, frisando que, muitas vezes, o piloto pega um motor manco e, para trocá-lo, sofre penalização em posições no grid de largada.

Outra situação é estar com um motor bom e para as provas finais é “premiado” com um motor fraco. “Na Júnior Menor, com motor preparado pela própria equipe, a situação é mais real, quem melhor acerta o equipamento, vai andar na frente. Tudo dependerá da própria equipe”, salienta Wassim Fahs.

O primeiro teste de Firás na categoria Júnior Menor será neste fim de semana, quando participa do Campeonato Gaúcho de Kart em Venâncio Aires. Os treinos livres serão hoje. As tomadas de tempos e duas provas classificatórias serão neste sábado. A prova final será neste domingo.