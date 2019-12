Firás Fahs se despede da Cadete na preliminar das 500 Milhas de Kart

A Granja Viana será o palco de despedida de Firás Fahs da categoria Cadete. O piloto da equipe Cellshop/SOS Proteção disputa nesta sexta-feira a preliminar das 500 Milhas de Kart, tradicional prova de longa duração, no circuito localizado em Cotia, na Região Metropolitana de São Paulo. Firás ainda poderia ficar na Cadete por mais uma temporada, mas decidiu subir para a categoria Júnior Menor em 2020 para fugir dos motores sorteados.

A preliminar das 500 Milhas será as 50 Milhas ou 45 minutos de Cadete, com largada às 10h45 desta sexta-feira. A 23ª edição das 500 Milhas será no sábado, com largada às 10h. Essa será a terceira participação de Firás na preliminar das 500 Milhas. No ano passado ele conquistou o segundo lugar.

Segundo Firás, a preliminar das 500 Milhas é uma prova que lhe agrada muito, por ser de resistência, com uma parada obrigatória. Exige que o piloto tenha uma estratégia bem definida.

Sua expectativa é vencer neste ano para marcar sua despedida da categoria Cadete. “Será uma sexta-feira especial. Nós nos preparamos para buscar o título para marcar a despedida da Cadete e encerrar um ano de muita evolução, que teve como ponto alto o Brasileiro, quando lutei pelo título até as últimas voltas”, acentua Firás Fahs.