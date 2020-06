Firás Fahs priorizará provas do Speed Park

Firás Fahs priorizará as provas do Speed Park, pensando no Mundial de Kart de 2021 Crédito: Divulgação

Ansioso para que o kartismo brasileiro volte à normalidade com o fim da pandemia do coronavírus, Firás Fahs muda seus planos e irá priorizar as competições que forem realizadas no Kartódromo Speed Park, em Birigui, no interior de São Paulo. O kartódromo paulista irá sediar o Campeonato Brasileiro em dezembro e está confirmado como sede do Mundial de Kart de 2021.

Em função da pandemia do coronavírus, a FIA (Federação Internacional de Automobilismo) tirou o Mundial do Brasil neste ano e o levou para Portugal.

Firás Fahs, da equipe Cellshop/SOS Proteção, adianta que, como o Speed Park irá sediar também o Brasileiro de 2021 e o Mundial, será importante priorizar as competições desse circuito, sejam as locais e as regionais, como forma de preparação. “No próximo ano, terei idade para disputar o Mundial. É uma competição que todo kartista sonha disputar e terei a oportunidade de competir no meu país”, afirma Firás Fahs, que, nesta temporada, está estreando na categoria Júnior Menor.