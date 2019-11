Firás Fahs é campeão em Foz do Iguaçu

Depois de ser desclassificado na primeira etapa em função de um erro da equipe, que não recolheu os pneus para a retenção dos comissários, Firás Fahs teve uma reação fantástica e, com a vitória na última etapa, disputada sábado, no Adrena Kart, sagrou-se campão da categoria Cadete no Citadino de Kart de Foz do Iguaçu. O piloto da equipe Cellshop/SOS Proteção somou 103 pontos, dois a mais que Pedro Cabopianco, que ficou com o vice-campeonato.

Precisando da vitória no encerramento do campeonato, Firás abriu caminho para a conquista do título ao fazer a pole position. Na primeira bateria teve problemas com o motor, mas, mesmo assim, garantiu a segunda colocação. Na segunda bateria largou em segundo e conquistou a vitória, resultado que lhe garantiu o título.

Segundo Firás Fahs, o campeonato foi de reação a cada etapa. Ele explica que foi desclassificado da primeira etapa, quando foi vitorioso, porque os técnicos de sua equipe não recolheram os pneus após a prova para retenção dos comissários. “No Citadino de Foz, os pneus são recolhidos a cada etapa. Não podemos culpar ninguém porque o pessoal estava acostumado com o regulamento das competições estaduais e nacionais em que participamos, nas quais os pneus não são recolhidos. Quando todos diziam que tínhamos dado adeus ao campeonato, decidi continuar e buscar o título. Sabia que seria uma tarefa difícil, mas fui buscar o resultado e cheguei ao título ao vencer a última etapa. Agora é comemorar o título, que foi conquistado com muito trabalho e esforço de todos os integrantes da equipe”, destaca Firás Fahs.

Classificação final da categoria Cadete

Pos. Piloto Pontos

1º) Firás Fahs 103

2º) Pedro Cabopianco 101

3º) Vitor Cartieri 93

4º) Vinicius Martins 86

5º) Júlio Enrique Brito 81

6º) Ana Maria 26

7º) Akyu Myasava 20