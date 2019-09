Firás Fahs domina a quarta etapa do Citadino de Foz

Firás Fahs, da equipe Cellshop/SOS Proteção, dominou a prova da categoria Cadete na quarta e penúltima etapa do Campeonato Citadino de Kart de Foz do Iguaçu, disputada sábado no Adrena Kart.

Firás largou na pole position, ganhou as duas baterias e fez a melhor volta da prova. “Foi um sábado em que tudo funcionou perfeitamente”, frisa Firás.

Na próxima quinta-feira Firás chega a Penha, em Santa Catarina, para disputar a quarta e última etapa do SPR no sábado. A competição será Open da Copa Brasil, de 7 a 12 de outubro, no Kartódromo Beto Carrero World.